«Судом над нацистами». Глава Крыма рассказал, чем завершится спецоперация на Украине

По его словам, кроме демилитаризации и денацификации Украины в финале «будет суд над всеми нацистскими преступниками».

«В том числе над теми, кто фальсифицирует историю, кто разжигает ненависть между братскими народами, кто сочиняет и подписывает лживые и провокационные заявления», - добавил Аксёнов.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что все задачи специальной военной операции России, проводимой в Донбассе и на Украине, «будут, безусловно, выполнены», сообщает RT.