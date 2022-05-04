«Судом над нацистами». Глава Крыма рассказал, чем завершится спецоперация на Украине
Глава Крыма Сергей Аксёнов в своём Telegram-канале заявил, что спецоперация Вооружённых сил России на Украине завершится «освобождением страны от нового нацизма».
По его словам, кроме демилитаризации и денацификации Украины в финале «будет суд над всеми нацистскими преступниками».
«В том числе над теми, кто фальсифицирует историю, кто разжигает ненависть между братскими народами, кто сочиняет и подписывает лживые и провокационные заявления», - добавил Аксёнов.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что все задачи специальной военной операции России, проводимой в Донбассе и на Украине, «будут, безусловно, выполнены», сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru