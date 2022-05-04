«Судом над нацистами». Глава Крыма рассказал, чем завершится спецоперация на Украине

Глава Крыма Сергей Аксёнов в своём Telegram-канале заявил, что спецоперация Вооружённых сил России на Украине завершится «освобождением страны от нового нацизма».

Лавров: Российские военные не подгоняют ход спецоперации под 9 Мая

По его словам, кроме демилитаризации и денацификации Украины в финале «будет суд над всеми нацистскими преступниками».

«В том числе над теми, кто фальсифицирует историю, кто разжигает ненависть между братскими народами, кто сочиняет и подписывает лживые и провокационные заявления», - добавил Аксёнов.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что все задачи специальной военной операции России, проводимой в Донбассе и на Украине, «будут, безусловно, выполнены», сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: facebook.com/aksenov.rk
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФСергей АксеновУкраинаКрым
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры