Лавров: Российские военные не подгоняют ход спецоперации под 9 Мая

Российские Вооруженные силы не будут подгонять свои действия в рамках специальной военной операции на Украине под какую-либо определенную дату. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телекомпании Mediaset Italia.

Лавров: Спецоперация на Украине завершится при достижении ее целей

«Наши военные не будут искусственно подгонять свои действия под какую-то дату, включая День Победы», — указал глава МИД, отвечая на вопрос журналиста о возможном окончании спецоперации 9 мая.

Как отметил Лавров, темпы военной операции зависят прежде всего от необходимости минимизировать риски для гражданского населения и российских военных, пишет Газета.ру.

Министр добавил, что Россия будет торжественно отмечать 9 Мая, как и всегда, вспоминая павших за освобождение России и советских республик, «за освобождение Европы от нацистской чумы», отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Никольский
ТЕГИ:День ПобедыВооруженные Силы РФУкраинаСергей Лавров
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