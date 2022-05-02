Лавров: Российские военные не подгоняют ход спецоперации под 9 Мая
Российские Вооруженные силы не будут подгонять свои действия в рамках специальной военной операции на Украине под какую-либо определенную дату. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телекомпании Mediaset Italia.
«Наши военные не будут искусственно подгонять свои действия под какую-то дату, включая День Победы», — указал глава МИД, отвечая на вопрос журналиста о возможном окончании спецоперации 9 мая.
Как отметил Лавров, темпы военной операции зависят прежде всего от необходимости минимизировать риски для гражданского населения и российских военных, пишет Газета.ру.
Министр добавил, что Россия будет торжественно отмечать 9 Мая, как и всегда, вспоминая павших за освобождение России и советских республик, «за освобождение Европы от нацистской чумы», отмечает телеканал «360».
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