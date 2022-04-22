Депутату Рашкину дали три года условно по делу о незаконной охоте

Гособвинение просило для Рашкина три с половиной года условно.

По данным следствия, в октябре прошлого года депутат застрелил лося в Саратовской области. При этом лицензии у Рашкина не было, также парламентарий пытался скрыть следы своего преступления. Депутату предъявили обвинение по статье «Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору», которая предусматривает штраф в размере до 1 млн рублей либо 3-5 лет заключения.

Ранее юрист и член фракции КПРФ в Госдуме Юрий Синельщиков заявил, что Рашкин лишится депутатского статуса, если получит условный срок, напоминает «Свободная пресса».

