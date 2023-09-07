Юрист призвал оспаривать изъятие у России активов в ООН, а не в судах

Сегодня пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле «абсолютно негативно» восприняли идею госсекретаря США Энтони Блинкена направить изъятые российские активы Украине. «Ни один случай незаконного удержания не оставят без внимания. Каждый случай, конечно, персонален, и надо разбираться в деталях. Но это станет последствием достаточно серьезных разбирательств», — заверил Песков, отметив, что в некоторых случаях судебные разбирательства уже ведутся. Ванин заявил, что на суды по этому вопросу уйдут десятилетия, и предложил разбираться с проблемой в Совбезе ООН.

«Решение проблемы изъятия активов через суд на Западе займет годы, если не десятилетия. Западная судебная система по скорости судопроизводства даже рядом не стояла с российской судебной системой. Если учесть, что шаги по изъятию активов являются политическими, имеет смысл в политической плоскости поставить вопрос в Совбезе ООН, объявили США войну России или нет. Ведь изъятие активов легитимно только в рамках законов и положений ООН о ведении официально объявленной войны. При этом разрешено только изъятие активов государства — активов граждан касаться нельзя. Будет интересно посмотреть, как Совбез ООН ответит на это. Допускаю, что ООН осудит действия, равнозначные объявлению войны против России, и это создаст хороший фон для решения судов об отмене изъятия российских активов», — сказал Ванин.

Собеседник НСН отметил, что судебные разбирательства или аналогичные ответные меры будут восприняты Западом как нецивилизованный шаг.

«Он покажет западникам, что мы не понимаем, где находимся, не понимаем западного и международного законодательства и содержания тех конвенций, которые сами же и подписывали и которыми почему-то не пользуемся. Нужно постараться призвать нарушителей к ответственности по закону, а не прибегать к крайним мерам, пусть даже к справедливым», — добавил юрист.

Вместе с тем адвокат указал на необходимость блокировки западных активов.

«Если это еще не сделано, то давно пора сделать. Полезно привести Запад в чувство, показать, что Россия знает законы. Закон имеет большую силу, в том числе над действующими и бывшими президентами. И, возможно, это будет более действенно», — подчеркнул собеседник НСН.

Ранее бывший глава Центробанка Сергей Дубинин заявил, что вернуть конфискованные российские активы можно будет не менее, чем через 50 лет. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

