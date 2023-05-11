В Кремле пообещали ответить на конфискацию активов Малофеева в США
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что намерения США передать Украине изъятые активы российского бизнесмена Константина Малофеева бумерангом бьёт к Штатам, сообщает РИА Новости.
По его словам, это воровство и «прямое посягательство на совершенно святое для США право собственности».
«Это подрывает доверие, доверие инвесторов, собственников каких-то активов, которые так или иначе связаны с Америкой», - указал представитель Кремля.
Он также подчеркнул, что отъём денег у граждан России и передачу их Украине нельзя оставить без ответа и Москва будет искать «нелинейные, нестандартные варианты».
Ранее США перечислили на нужды Украины свыше пяти млн долларов, которые были конфискованы у российского предпринимателя Константина Малофеева, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru