В Кремле пообещали ответить на конфискацию активов Малофеева в США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что намерения США передать Украине изъятые активы российского бизнесмена Константина Малофеева бумерангом бьёт к Штатам, сообщает РИА Новости.

Воровство против переговоров. Резолюция ООН о репарациях Украине и ее последствия

По его словам, это воровство и «прямое посягательство на совершенно святое для США право собственности».

«Это подрывает доверие, доверие инвесторов, собственников каких-то активов, которые так или иначе связаны с Америкой», - указал представитель Кремля.

Он также подчеркнул, что отъём денег у граждан России и передачу их Украине нельзя оставить без ответа и Москва будет искать «нелинейные, нестандартные варианты».

Ранее США перечислили на нужды Украины свыше пяти млн долларов, которые были конфискованы у российского предпринимателя Константина Малофеева, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Григорий Сысоев
ТЕГИ:РоссиянеСШАКонфискацияДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры