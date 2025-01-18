Суд в Южной Корее выдал ордер на арест президента Юн Сок Ель

Юн Сок Ель, которому объявили импичмент, проходит фигурантом дела об организации мятежа и злоупотреблении властью. Срок ордера на арест — 20 суток, за этот срок ему могут предъявить обвинение.

На заседании суда в Сеуле сам президент выступил с 40-минутной речью.

Президент Южной Кореи с самого начала своего срока стал хромой уткой, заявил завотделом Монголии и Кореи Института востоковедения РАН Александр Воронцов в интервью НСН. Высокие цены и инфляцию в стране связывают именно с его деятельностью, указал эксперт, передает «Радиоточка НСН».

