Суд в Южной Корее выдал ордер на арест президента Юн Сок Ель
Суд в Южной Корее выдал ордер на арест президента Юн Сок Ель, передает агентство Yonhap.
Юн Сок Ель, которому объявили импичмент, проходит фигурантом дела об организации мятежа и злоупотреблении властью. Срок ордера на арест — 20 суток, за этот срок ему могут предъявить обвинение.
На заседании суда в Сеуле сам президент выступил с 40-минутной речью.
Президент Южной Кореи с самого начала своего срока стал хромой уткой, заявил завотделом Монголии и Кореи Института востоковедения РАН Александр Воронцов в интервью НСН. Высокие цены и инфляцию в стране связывают именно с его деятельностью, указал эксперт, передает «Радиоточка НСН».
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