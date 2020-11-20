Суд в Пенсильвании признал недействительными часть избирательных бюллетеней
Суд постановил считать недействительными более 2,3 тысячи голосов избирателей в американском штате Пенсильвания, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.
2349 бюллетеней, доставленных по почте, отбракованы, так как не имеют пометки с датой отправления. Все недействительные голоса были поданы в округе Аллегейни и административным центром в городе Питтсбург.
Как сообщалось, Верховный суд штата Пенсильвания отклонил иск штаба действующего президента США Дональда Трампа о незаконном ограничении возможностей наблюдателей следить за подсчетом голосов. Пятеро из семи судей высказались за отклонение иска.
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