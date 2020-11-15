Помощник Байдена прокомментировал заявление Трампа о выборах
Потенциальный руководитель аппарата Белого дома в случае подтвержденной победы Джо Байдена Рон Клайн прокомментировал твит действующего президента США Дональда Трампа, который объяснил победу соперника фальсификацией. По словам Клайна, выводы Трампа не влияют на ситуацию, заявил Клайн в интервью NBC.
«Twitter Дональда Трампа не делает Джо Байдена президентом или наоборот. Американский народ это сделал», - сказал Клайн.
Напомним, действующий президент США Дональд Трамп заявил в Twitter, что победа его соперника на выборах республиканца Джо Байдена сфальсифицирована. В частности, потому что подсчеты вела компания с плохой репутацией и «ужасным» оборудованием – Dominion, принадлежащая радикальным левым.
Напомним, 3 ноября в США прошли президентские выборы. Главными соперниками стали представитель Демократической партии Джо Байден и действующий президент, член Республиканской партии Дональд Трамп. По оценке ведущих американских СМИ, кандидат от демократов Джо Байден набрал необходимое количество голосов. В России ждут официальных результатов голосования.
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