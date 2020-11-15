Помощник Байдена прокомментировал заявление Трампа о выборах

«Twitter Дональда Трампа не делает Джо Байдена президентом или наоборот. Американский народ это сделал», - сказал Клайн.

Напомним, действующий президент США Дональд Трамп заявил в Twitter, что победа его соперника на выборах республиканца Джо Байдена сфальсифицирована. В частности, потому что подсчеты вела компания с плохой репутацией и «ужасным» оборудованием – Dominion, принадлежащая радикальным левым.

Напомним, 3 ноября в США прошли президентские выборы. Главными соперниками стали представитель Демократической партии Джо Байден и действующий президент, член Республиканской партии Дональд Трамп. По оценке ведущих американских СМИ, кандидат от демократов Джо Байден набрал необходимое количество голосов. В России ждут официальных результатов голосования.

