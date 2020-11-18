Суд Пенсильвании отклонил иск Трампа о нарушении прав наблюдателей

Верховный суд штата Пенсильвания отклонил иск штаба действующего президента США Дональда Трампа о незаконном ограничении возможностей наблюдателей следить за подсчетом голосов. Пятеро из семи судей высказались за отклонение иска. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что суд не обнаружил нарушений в действиях избирательной комиссии. Штаб Трампа утверждал, что наблюдатели находились слишком далеко от стола для подсчета голосов.

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Ранее суды в Пенсильвании и Мичигане отклонили иски сторонников Трампа. Избиратели требовали, чтобы 9,3 тысячи избирательных бюллетеней, пришедших по почте с опозданием, были отбракованы.

По подсчетам американских СМИ, на президентских выборах 3 ноября победил кандидат от Демократической партии США Джо Байден. Трамп оспаривает победу своего оппонента и заявляет о нарушениях в ряде штатов во время подсчета голосов.

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ФОТО: РИА Новости/Эва Мари Ускатеги
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