Суд в ЕС запретил ввозить евро в Россию для оплаты медицинских услуг

Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге подтвердил решение о запрете ввозить в Россию евро, даже если деньги необходимы для оплаты медицинских услуг. Об этом сообщает ТАСС.

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В ЕС действует положение, которое запрещает вывоз наличных денег из стран-членов в Россию. По версии создателей закона, такие меры должны были предотвратить финансирование специальной военной операции (СВО).

Вердикт суда подтвердил, что ни евро, ни любая другая валюта стран членов-ЕС не могут быть ввезены в Россию, даже если их потратят на оздоровительные процедуры. Иск подали немецкие власти после того, как изъяли €15 тысяч у пассажирки в аэропорту Франкфурта-на-Майне. Она утверждала, что ей необходимы деньги для оплаты стоматолога и протезирования зубов.

Решение Европейского трибунала не является окончательным. Оно может быть опротестовано в Европейском суде, который также находится в Люксембурге.

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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