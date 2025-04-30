Суд в ЕС запретил ввозить евро в Россию для оплаты медицинских услуг

В ЕС действует положение, которое запрещает вывоз наличных денег из стран-членов в Россию. По версии создателей закона, такие меры должны были предотвратить финансирование специальной военной операции (СВО).

Вердикт суда подтвердил, что ни евро, ни любая другая валюта стран членов-ЕС не могут быть ввезены в Россию, даже если их потратят на оздоровительные процедуры. Иск подали немецкие власти после того, как изъяли €15 тысяч у пассажирки в аэропорту Франкфурта-на-Майне. Она утверждала, что ей необходимы деньги для оплаты стоматолога и протезирования зубов.

Решение Европейского трибунала не является окончательным. Оно может быть опротестовано в Европейском суде, который также находится в Люксембурге.

Ранее Еврокомиссия пообещала ввести санкции за военное партнерство РФ и КНДР, напоминает НСН.

