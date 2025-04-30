Суд в ЕС запретил ввозить евро в Россию для оплаты медицинских услуг
Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге подтвердил решение о запрете ввозить в Россию евро, даже если деньги необходимы для оплаты медицинских услуг. Об этом сообщает ТАСС.
В ЕС действует положение, которое запрещает вывоз наличных денег из стран-членов в Россию. По версии создателей закона, такие меры должны были предотвратить финансирование специальной военной операции (СВО).
Вердикт суда подтвердил, что ни евро, ни любая другая валюта стран членов-ЕС не могут быть ввезены в Россию, даже если их потратят на оздоровительные процедуры. Иск подали немецкие власти после того, как изъяли €15 тысяч у пассажирки в аэропорту Франкфурта-на-Майне. Она утверждала, что ей необходимы деньги для оплаты стоматолога и протезирования зубов.
Решение Европейского трибунала не является окончательным. Оно может быть опротестовано в Европейском суде, который также находится в Люксембурге.
Ранее Еврокомиссия пообещала ввести санкции за военное партнерство РФ и КНДР, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru