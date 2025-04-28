Еврокомиссия пообещала ввести санкции за военное партнерство РФ и КНДР
Еврокомиссия (ЕК) не потерпит военного сотрудничества России и Северной Кореи. Об этом заявила глава пресс-службы ЕК Паула Пинью.
По её словам, в Европе нарастят усилия по принятию 17-го пакета санкций против Москвы за военное партнёрство с Пхеньяном.
Представитель Еврокомиссии Анита Хиппер добавила, что ЕК будет отвечать на действия России ограничениями, чтобы вновь попытаться её ослабить.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что российская экономика выстояла вопреки введенным против неё санкциям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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