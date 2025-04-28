Еврокомиссия пообещала ввести санкции за военное партнерство РФ и КНДР

По её словам, в Европе нарастят усилия по принятию 17-го пакета санкций против Москвы за военное партнёрство с Пхеньяном.

Представитель Еврокомиссии Анита Хиппер добавила, что ЕК будет отвечать на действия России ограничениями, чтобы вновь попытаться её ослабить.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что российская экономика выстояла вопреки введенным против неё санкциям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

