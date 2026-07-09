Суд арестовал имущество семьи экс-судьи Ефанова на 1,2 млрд рублей
В Самаре суд наложил обеспечительные меры на активы семьи экс-председателя Шестого кассационного суда Александра Ефанова по иску Генпрокуратуры, сообщает «Коммерсант».
Под арестом находятся десятки объектов недвижимости и автомобили, в том числе у сына судьи — 23 объекта и иномарки. Ефанову, его супруге, сыну и невестке также запрещен выезд из России. Следствие считает, что с 2008 по 2012 год Ефанов, пользуясь судейскими полномочиями, способствовал выводу из лесного фонда более 8 тыс. га земли в Самаре. Позднее часть была передана подконтрольному ему ООО «Эра».
В 2024 году Генпрокуратура и Рослесхоз добились возврата 8,1 тыс. га через Верховный суд. Однако незаконные решения судьи уже привели к отчуждению 72,4 га лесного фонда в пользу застройщиков, ущерб от чего оценен в 1,192 млрд рублей. Данную сумму истцы намерены взыскать с семьи Ефановых. В 2023 году Ефанова лишили статуса судьи по материалам занимавшего тогда пост депутата Госдумы Александра Хинштейна.
Кроме того, Следственный комитет ведет дело против бывшего главы Жигулевска Александра Курылина, которого подозревают в даче взятки Ефанову автомобилем Toyota.
Ранее суд изъял у экс-судьи ВС РФ Момотова 97 объектов недвижимости, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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