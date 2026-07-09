Кадыров подал документы для выдвижения на пост главы Чечни

Председатель комиссии Умар Байханов вручил Кадырову письменное подтверждение о принятии документов и разрешение на открытие специального избирательного счета. По словам Кадырова, «прямые выборы главы региона являются самым справедливым и верным шагом в политической жизни нашего общества».

Выборы главы Чечни пройдут в единый день голосования 18–20 сентября. Политик занимает пост главы республики с 2007 года.

Ранее Кадыров заявил, что вынужденно идёт на предстоящие выборы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

