Кадыров подал документы для выдвижения на пост главы Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров подал документы в Избирком ЧР для выдвижения на должность главы региона, сообщает «Грозный-информ».
Председатель комиссии Умар Байханов вручил Кадырову письменное подтверждение о принятии документов и разрешение на открытие специального избирательного счета. По словам Кадырова, «прямые выборы главы региона являются самым справедливым и верным шагом в политической жизни нашего общества».
Выборы главы Чечни пройдут в единый день голосования 18–20 сентября. Политик занимает пост главы республики с 2007 года.
Ранее Кадыров заявил, что вынужденно идёт на предстоящие выборы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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