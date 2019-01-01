Суд Швеции отказался арестовать Ассанжа

Окружной суд Уппсалы отказал прокуратуре Швеции в аресте основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщает телеканал «360». Такое решение было принято по результатам заседания, которое прошло в закрытом режиме.

Как сообщила заместитель главного прокурора Ева-Мари Перссон после окончания слушания, она была готова лично подготовить выдачу европейского ордера на арест с просьбой об экстрадиции в Швецию, если бы суд решил иначе.

Кроме того, адвокат основателя Ассанжа Пер Самуэлльссон сообщил, что его подзащитный может приехать в Швецию, чтобы сотрудничaть со следствием, тaк кaк ему нечего скрывaть, пишет RT.

Ранее власти США предъявили основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже, по которым ему в общей сложности грозит до 175 лет лишения свободы. Известный тележурналист Владимир Познер, отметил в интервью НСН, что основный удар придется на американские СМИ в первую очередь.

