Познер признал Ассанжа обречённым на американскую тюрьму

Власти США предъявили основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже, по которым ему в общей сложности грозит до 175 лет лишения свободы. Американский сенатор-демократ Рон Уайден заявил, что эти обвинения могут создать опасный прецедент для работы журналистов и свободы слова.

С этим согласился известный тележурналист Владимир Познер, отметив в интервью НСН, что основный удар придется на американские СМИ в первую очередь.

«С моей точки зрения, это неоправданные обвинения, это удар по первой поправке к конституции Соединенных Штатов (гарантирует свободу слова и печати - прим. НСН), но этого надо было ожидать. Я давно говорил, что в конечном итоге его США посадят лет на 20. Эффект, конечно, будет непосредственный на средства массовой информации, прежде всего США, а не других стран», — сказал Владимир Познер.