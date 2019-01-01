Познер признал Ассанжа обречённым на американскую тюрьму
Известный тележурналист в интервью НСН назвал преследование основателя WikiLeaks ударом по свободе слова и печати в США.
Власти США предъявили основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже, по которым ему в общей сложности грозит до 175 лет лишения свободы. Американский сенатор-демократ Рон Уайден заявил, что эти обвинения могут создать опасный прецедент для работы журналистов и свободы слова.
С этим согласился известный тележурналист Владимир Познер, отметив в интервью НСН, что основный удар придется на американские СМИ в первую очередь.
«С моей точки зрения, это неоправданные обвинения, это удар по первой поправке к конституции Соединенных Штатов (гарантирует свободу слова и печати - прим. НСН), но этого надо было ожидать. Я давно говорил, что в конечном итоге его США посадят лет на 20. Эффект, конечно, будет непосредственный на средства массовой информации, прежде всего США, а не других стран», — сказал Владимир Познер.
При этом тележурналист выразил 100-процентную уверенность, что Ассанж будет экстрадирован в Соединенные Штаты.
Напомним, что в настоящее время основатель WikiLeaks находится в Великобритании, где 1 мая его приговорили к 50 неделям заключения за нарушения условий освобождения под залог. 30 мая в Лондоне состоится процедурное слушание по запросу США об экстрадиции.
Также в 2010 году Швеция обвинила Ассанжа в сексуальных домогательствах и изнасиловании. С июня 2012 года он скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по ордерам Швеции и США.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- В Марий Эл школьник ударил депутата от «Единой России»
- Тереза Мэй объявила об отставке
- Владелец «китовой тюрьмы» решил выпустить животных
- Россиян попросили не связываться с агрессивными воронами
- Экс-владелец «Югры» рассказал, что платил полковнику ФСБ за покровительство