Суд продлил арест Сергею Фургалу

Басманный суд Москвы продлил арест экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала до 8 июня. Об этом заявила пресс-секретарь суда Ирина Софинская, пишет РИА Новости.

Следственный комитет России обвиняет Фургала в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова и покушении на бизнесмена Александра Смольского в 2000-х годах. Экс-губернатор полностью отрицает вину.

Напомним, Фургал был задержан 9 июля прошлого года. Его отправили в столичное СИЗО «Лефортово», после чего в Хабаровске несколько месяцев не прекращались акции протеста.

Наследство Фургала. Дело «народного губернатора» грозит «похоронить» преемника

А ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своём Telegram-канале заявил, что партия будет и дальше прикладывать все силы, чтобы облегчить судьбу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Политик поздравил находящегося в СИЗО Фургала с днём рождения и отметил, что для него это «один самых сложных дней рождения в жизни».

Жириновский назвал Фургала «сильным и мужественным человеком» и призвал его «не отчаиватся и не падать духом».

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ГубернаторАрестСергей Фургал
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры