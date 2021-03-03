Суд продлил арест Сергею Фургалу
Басманный суд Москвы продлил арест экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала до 8 июня. Об этом заявила пресс-секретарь суда Ирина Софинская, пишет РИА Новости.
Следственный комитет России обвиняет Фургала в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова и покушении на бизнесмена Александра Смольского в 2000-х годах. Экс-губернатор полностью отрицает вину.
Напомним, Фургал был задержан 9 июля прошлого года. Его отправили в столичное СИЗО «Лефортово», после чего в Хабаровске несколько месяцев не прекращались акции протеста.
А ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своём Telegram-канале заявил, что партия будет и дальше прикладывать все силы, чтобы облегчить судьбу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Политик поздравил находящегося в СИЗО Фургала с днём рождения и отметил, что для него это «один самых сложных дней рождения в жизни».
Жириновский назвал Фургала «сильным и мужественным человеком» и призвал его «не отчаиватся и не падать духом».
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