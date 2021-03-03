Суд продлил арест Сергею Фургалу

А ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своём Telegram-канале заявил, что партия будет и дальше прикладывать все силы, чтобы облегчить судьбу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Политик поздравил находящегося в СИЗО Фургала с днём рождения и отметил, что для него это «один самых сложных дней рождения в жизни».

Жириновский назвал Фургала «сильным и мужественным человеком» и призвал его «не отчаиватся и не падать духом».

