Суд продлил арест Ильи Яшина* до конца ноября
Басманный суд Москвы продлил срок ареста бывшему муниципальному депутату по Красносельскому району столицы Илье Яшину (признан в РФ СМИ-иноагентом), сообщает РИА Новости.
Судья удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей. По решению суда Яшин останется в СИЗО до 26 ноября.
Ранее адвокат Мария Эйсмонт, представляющая интересы Яшина, заявила, что ему предъявили официальное обвинение в дискредитации Вооружённых сил РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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