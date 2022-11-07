Суд продлил арест Ильи Яшина* до конца ноября

Судья удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей. По решению суда Яшин останется в СИЗО до 26 ноября.

Ранее адвокат Мария Эйсмонт, представляющая интересы Яшина, заявила, что ему предъявили официальное обвинение в дискредитации Вооружённых сил РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».