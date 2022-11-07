Суд продлил арест Ильи Яшина* до конца ноября

Басманный суд Москвы продлил срок ареста бывшему муниципальному депутату по Красносельскому району столицы Илье Яшину (признан в РФ СМИ-иноагентом), сообщает РИА Новости.

Мосгорсуд отказался выпускать Яшина* из СИЗО

Судья удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей. По решению суда Яшин останется в СИЗО до 26 ноября.

Ранее адвокат Мария Эйсмонт, представляющая интересы Яшина, заявила, что ему предъявили официальное обвинение в дискредитации Вооружённых сил РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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