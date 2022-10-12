Мосгорсуд отказался выпускать Яшина* из СИЗО

В частности, решение Басманного районного суда Москвы было оставлено без изменений, таким образом оппозиционер будет находиться под стражей до 12 ноября.

Ранее адвокат Мария Эйсмонт, представляющая интересы Яшина, заявила, что ему предъявили официальное обвинение в дискредитации Вооружённых сил РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

