Суд по делу о крушении малайзийского Боинга на Украине перенесли на 3 ноября
Слушания по делу крушения малазийского "Боинга" (рейс МН17) на Украине перенесены на 3 ноября, говорится в официальном твиттере суда, разбирающего это дело.
«Сессия приостановлена до вторника, 3 ноября 2020 года», - говорится в сообщении.
Во время слушаний по делу о крушении Boeing (рейс МН17) на Украине адвокат Сабине тен Дуссхате заявила, что россиянин Олег Пулатов непричастен к запуску ракеты из комплекса "Бук", которой могли сбить самолет, а также не принимал участия в транспортировке зенитно-ракетного комплекса. По ее словам, обвиняемый выразил желание лично обозначить свою позицию в суде.
Слушания по делу о крушении рейса MH17 под Донецком в июле 2014 года возобновились в конце августа в особо охраняемом комплексе Схипхол в Нидерландах после двух месяцев перерыва. Они должны будут проходить до 22 ноября в рамках трёх сессий, каждая из которых продлится две недели с перерывами.
Ожидается, что на этих судебных заседаниях будет заслушана позиция адвоката родственников жертв, который может представить запрос о компенсациях. Их собираются требовать более 80 родственников погибших. Кроме того, ожидается выступление защиты единственного представленного в суде адвокатами обвиняемого Олега Пулатова. Именно они представят суду новые требования о дальнейшем расследовании.
Ранее защита просила провести дополнительное расследование версии, согласно которой самолет был сбит истребителем. Адвокаты также просили выяснить обстоятельства, по которым Киев не закрыл воздушное пространство в зоне конфликта. Сторона обвинения призвала отказать в удовлетворении просьб защиты и вновь заявила, что самолет был сбит ополченцами из ЗРК «Бук».
Всего по делу проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.
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