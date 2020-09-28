Суд по делу о крушении малайзийского Боинга на Украине перенесли на 3 ноября

Во время слушаний по делу о крушении Boeing (рейс МН17) на Украине адвокат Сабине тен Дуссхате заявила, что россиянин Олег Пулатов непричастен к запуску ракеты из комплекса "Бук", которой могли сбить самолет, а также не принимал участия в транспортировке зенитно-ракетного комплекса. По ее словам, обвиняемый выразил желание лично обозначить свою позицию в суде.

Слушания по делу о крушении рейса MH17 под Донецком в июле 2014 года возобновились в конце августа в особо охраняемом комплексе Схипхол в Нидерландах после двух месяцев перерыва. Они должны будут проходить до 22 ноября в рамках трёх сессий, каждая из которых продлится две недели с перерывами.

Ожидается, что на этих судебных заседаниях будет заслушана позиция адвоката родственников жертв, который может представить запрос о компенсациях. Их собираются требовать более 80 родственников погибших. Кроме того, ожидается выступление защиты единственного представленного в суде адвокатами обвиняемого Олега Пулатова. Именно они представят суду новые требования о дальнейшем расследовании.