Барщевский: Коронавирус внесёт интригу в дело MH-17
В связи с пандемией суд в Нидерландах может дистанционно принять показания подозреваемого по делу о крушении малазийского "Боинга" Олега Пулатова, заявил в эфире НСН полпред правительства в Конституционном и Верховном судах России.
Во время слушаний по делу о крушении Boeing (рейс МН17) на Украине адвокат Сабине тен Дуссхате заявила, что россиянин Олег Пулатов непричастен к запуску ракеты из комплекса "Бук", которой могли сбить самолет, а также не принимал участия в транспортировке зенитно-ракетного комплекса. По ее словам, обвиняемый выразил желание лично обозначить свою позицию в суде.
Полпред правительства в Конституционном суде и Верховном суде России Михаил Барщевский заявил в эфире НСН, что желание россиянина выступить в суде вряд ли может повлиять на исход дела. В то же время он добавил, что отказ давать показания мог бы повлечь за собой негативные последствия.
«Молчит – значит в чем-то виноват. Если он согласен выступить, то это скорее всего свидетельствует о том, что он чувствует себя уверенно, чувствует себя невиновным», - отметил юрист.
Он добавил, что дистанционная дача показаний вряд ли устроит суд, однако если сослаться на коронавирус, то это будет допустимо.
Стоит отметить, что Пулатов и трое других подозреваемых по делу, не присутствуют на заседаниях суда, который проходит в Нидерландах.
Всего по делу проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.
Слушания будут проходить до 22 ноября в рамках трех сессий, каждая из которых продлится две недели с перерывами.
Ранее защита просила провести дополнительное расследование версии, согласно которой самолет сбил истребитель. Адвокаты также просили выяснить обстоятельства, по которым Киев не закрыл воздушное пространство в зоне конфликта. Сторона обвинения призвала отказать в удовлетворении просьб защиты и вновь заявила, что самолет сбили ополченцы из ЗРК «Бук».
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