Барщевский: Коронавирус внесёт интригу в дело MH-17

«Молчит – значит в чем-то виноват. Если он согласен выступить, то это скорее всего свидетельствует о том, что он чувствует себя уверенно, чувствует себя невиновным», - отметил юрист.

Он добавил, что дистанционная дача показаний вряд ли устроит суд, однако если сослаться на коронавирус, то это будет допустимо.

Стоит отметить, что Пулатов и трое других подозреваемых по делу, не присутствуют на заседаниях суда, который проходит в Нидерландах.

Всего по делу проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.

Слушания будут проходить до 22 ноября в рамках трех сессий, каждая из которых продлится две недели с перерывами.

Ранее защита просила провести дополнительное расследование версии, согласно которой самолет сбил истребитель. Адвокаты также просили выяснить обстоятельства, по которым Киев не закрыл воздушное пространство в зоне конфликта. Сторона обвинения призвала отказать в удовлетворении просьб защиты и вновь заявила, что самолет сбили ополченцы из ЗРК «Бук».

