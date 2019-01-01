Панов: В России нет виновных в катастрофе MH-17

Вадим Панов: Первое, что приходит в голову, это вопрос - почему не в Китае? Как получилось, что Бразилия перехватила пальму первенства у Китайской Народной Республики в производстве поддельных суперкаров и в принципе поддельного чего-то? С другой стороны, было бы интересно посмотреть на эти автомобили. Вы представляете себе современное развитие производства, когда суперкар, пусть даже немножко ненастоящий, можно произвести в какой-то фавеле? Господи, когда же в России начнут хоть что-то производить, хотя бы поддельное?

