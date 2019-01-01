Панов: В России нет виновных в катастрофе MH-17
Писатель Вадим Панов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Семьи погибших при крушении малайзийского Боинга написали российским властям письмо с требованием наказать виновных
Семьи погибших при крушении малайзийского Боинга написали российским властям письмо с требованием наказать виновных и установить истину.
Вадим Панов: Пять лет идет расследование крушения малайзийского Боинга. 5 лет лучшие следователи Голландии, Украины и прочих стран, которые заинтересованы в этом Боинге, пытаются установить истину и никак не устанавливают. Получается, что истина где-то рядом . Дорогие родственники, я искренне вам сочувствую, но я прошу вас все-таки направлять свои письма людям, которые, скорее всего, ответственные за это. Этих людей вы найдете в других странах, не в России.
Агента 007 в новом фильме о Джеймсе Бонде сыграет темнокожая актриса Лашана Линч
Агента 007 в новом фильме о Джеймсе Бонде сыграет темнокожая актриса Лашана Линч
Вадим Панов: Честно говоря, мне немножко грустно оттого, что вместо того, чтобы создать образ современного суперагента, суперженщины, служащей на благо английской короны, прыгающей с вертолета, побеждающей всех возможных преступников, и таким образом становящейся популярной широкой публике, называют девушку 007 . Люди, зачем? 007 – это мужчина в смокинге, у которого эти Лошанна – это просто женщина, с которыми он встречается ради Англии.
Пойманы производители фальшивых Ferrari и Lamborgini
Пойманы производители фальшивых Ferrari и Lamborgini. В бразильском штате Санта - Катарина полиция накрыла производство поддельных машин легендарных брендов. Поддельные суперкары продавали по предварительному заказу через социальные сети.
Вадим Панов: Первое, что приходит в голову, это вопрос - почему не в Китае? Как получилось, что Бразилия перехватила пальму первенства у Китайской Народной Республики в производстве поддельных суперкаров и в принципе поддельного чего-то? С другой стороны, было бы интересно посмотреть на эти автомобили. Вы представляете себе современное развитие производства, когда суперкар, пусть даже немножко ненастоящий, можно произвести в какой-то фавеле? Господи, когда же в России начнут хоть что-то производить, хотя бы поддельное?
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.