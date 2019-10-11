Суд отказался арестовывать квартиру Навального

Черемушкинский суд отказал в аресте квартиры оппозиционера Алексея Навального, а также имущества сотрудников ФБК и незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму в качестве обеспечительных мер по иску прокуратуры в их отношении, сообщает «Интерфакс».

В суде подтвердили, что прокуратура действительно требовала наложить на ответчиков данные меры ограничения. Ходатайство было подано надзорным ведомством в рамках дела о возмещении ущерба на сумму пять миллионов рублей из-за митингов 27 июля и 3 августа.

Ранее НСН писала, что Минюст включил в список иностранных агентов Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Глава Национального антикоррупционного комитета, экс-сотрудник ФСБ Кирилл Кабанов в эфире НСН заявил, что присвоение нового статуса организации не помешает ей продолжать свою деятельность.

