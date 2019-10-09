ФБК Навального признали иноагентом

9 октября 201912:13

Минюст включил в список иностранных агентов Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Некоммерческая организация “Фонд борьбы с коррупцией” включена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента», — цитирует сообщение Минюста RT.

Напомним, в середине сентября у сторонников блогера и оппозиционера Алексея Навального и в региональных штабах ФБК по всей стране прошли обыски. Следственные действия проводили сотрудники СК РФ. Кроме того, сообщалось, что Следственный комитет РФ возбудил дело об отмывании миллиарда рублей сотрудниками ФБК.


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ФОТО: РИА Новости
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