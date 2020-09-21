Суд оставил Марию Колесникову под арестом

Партизанский районный суд Минска оставил под арестом Марию Колесникову. Члена президиума координационного совета оппозиции Белоруссии проходит по уголовному делу о призывах к захвату власти. Ранее ее адвокат Людмила Казак заявила, что арест Марии Колесниковой продлен до 8 ноября, отмечает РИА Новости.

«Жалобу адвоката на решение о мере пресечения оставить без удовлетворения», - заявила судья Наталья Дедкова.