Суд оставил Марию Колесникову под арестом

Партизанский районный суд Минска оставил под арестом Марию Колесникову. Члена президиума координационного совета оппозиции Белоруссии проходит по уголовному делу о призывах к захвату власти. Ранее ее адвокат Людмила Казак заявила, что арест Марии Колесниковой продлен до 8 ноября, отмечает РИА Новости.

«Жалобу адвоката на решение о мере пресечения оставить без удовлетворения», - заявила судья Наталья Дедкова.

СК Белоруссии обвинил Колесникову в «призывах к действиям»

Между тем, ранее Мария Колесникова заявила, что силовики угрожали ей физической расправой и тюремным заключением на срок 25 лет. Об этом член президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции сообщила в Следственный комитет Белоруссии. В заявлении Марии Колесниковой указаны конкретные имена и должности людей, которые оказывали на нее психологическое давление.

В СК Белорусии, в свою очередь, подчеркнули, что располагают доказательствами того, что отдельные члены Координационного совета (КС) оппозиции пытались дестабилизировать социально-политическую, экономическую и информационную обстановку в стране, отмечает «Свободная пресса».



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОппозицияБелоруссияАрестМария Колесникова
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