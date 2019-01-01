Омбудсмен назвал арест Бойко-Великого бессмысленной расправой
Общественный омбудсмен по вопросам защиты прав микробизнеса и самозанятых граждан Дмитрий Потапенко заявил НСН, что такая мера является слишком жесткой для «спора хозяйствующих субъектов».
Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте до 19 августа известного предпринимателя Василия Бойко-Великого, обвиняемого в хищениях из банка «Кредитный экспресс». Сам Бойко-Великий отверг обвинения в инкриминируемом ему преступлении. Сам Бойко-Великий отверг обвинения в инкриминируемом ему преступлении.
По версии следствия, в период с 2013 по 2018 год владелец 10% уставного капитала банка «Кредитный экспресс» Василий Бойко-Великий и другие фигуранты дела похитили свыше 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов, что привело к отзыву лицензии упомянутого банка Центробанком. Бойко-Великого обвиняют в хищении полумиллиона тысяч долларов со счета бывшего совладельца банка «Кредит Экспресс» Владимира Шеина, заявил адвокат предпринимателя.
По словам юриста, ранее между Василием Бойко-Великим и Владимиром Шеиным был заключен договор займа, однако он был выплачен, и в подтверждение этому имеются все нотариальные расписки.
Экономист и предприниматель, общественный омбудсмен по вопросам защиты прав микробизнеса и самозанятых граждан Дмитрий Потапенко заявил в эфире НСН, что арест Бойко-Великого в рамках спора «хозяйствующих субъектов» является ничем иным, как расправой над бизнесменом.
«По моим оценкам, расправа таким не очень ясным способом – бессмысленна, тем более если говорить о расправе конкретного персонажа к конкретному персонажу. В данном случае я вижу спор хозяйствующих субъектов, который, на мой взгляд, должен рассматриваться больше в арбитраже и в гражданском суде. Я не очень понимаю, почему [Бойко-Великий] находится под стражей. То, что арестовывать не имело смысла и то, что это, скорее всего, спор хозяйствующих субъектов, на мой взгляд, очевидно. Если предположить, что Бойко-Великий у кого-то взял деньги и не вернул, то это спор этих двух предпринимателей, двух бизнесменов. Пока не просматривается какой-то иной подоплеки», — сказал экономист.
Напомним, 59-летний Василий Бойко-Великий — основатель и глава совета директоров группы компаний «Вашъ Финансовый Попечитель» и входящего в неё агрохолдинга «Русское молоко», а также основатель холдинга «Энергоатоминжиниринг», писатель-публицист.
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