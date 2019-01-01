Омбудсмен назвал арест Бойко-Великого бессмысленной расправой

Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте до 19 августа известного предпринимателя Василия Бойко-Великого, обвиняемого в хищениях из банка «Кредитный экспресс». Сам Бойко-Великий отверг обвинения в инкриминируемом ему преступлении. Сам Бойко-Великий отверг обвинения в инкриминируемом ему преступлении.

По версии следствия, в период с 2013 по 2018 год владелец 10% уставного капитала банка «Кредитный экспресс» Василий Бойко-Великий и другие фигуранты дела похитили свыше 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов, что привело к отзыву лицензии упомянутого банка Центробанком. Бойко-Великого обвиняют в хищении полумиллиона тысяч долларов со счета бывшего совладельца банка «Кредит Экспресс» Владимира Шеина, заявил адвокат предпринимателя.

По словам юриста, ранее между Василием Бойко-Великим и Владимиром Шеиным был заключен договор займа, однако он был выплачен, и в подтверждение этому имеются все нотариальные расписки.

Экономист и предприниматель, общественный омбудсмен по вопросам защиты прав микробизнеса и самозанятых граждан Дмитрий Потапенко заявил в эфире НСН, что арест Бойко-Великого в рамках спора «хозяйствующих субъектов» является ничем иным, как расправой над бизнесменом.