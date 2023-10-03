Президенту «Русского молока» Бойко-Великому дали 6,5 лет колонии за растрату

Черемушкинский суд Москвы проговорил к 6 годам и 6 месяцам колонии общего режима президента агрохолдинга «Русское молоко» Василия Бойко-Великого. Он был признан виновным по делу о растрате 190 млн руб. в ростовском банке «Кредит Экспресс». Бизнесмена взяли под стражу в зале суда.

Гособвинение запрашивало для бизнесмена 9 лет колонии.

Омбудсмен назвал арест Бойко-Великого бессмысленной расправой

По версии следствия, с 2013 по 2018 год фигуранты дела вместе с ранее осужденными бывшим руководителем московского филиала «Кредит Экспресс» Еленой Чуевой и начальником отдела кассовых операций Натальей Ципиновой похитили более 190 млн руб. банка. Схема хищения осуществлялась через оформление подложных кредитов на бывших клиентов банка и на сотрудников подконтрольных юрлиц.

Бойко-Великого задержали и арестовали в июне 2019 года. Предприниматель вину не признает, он заявлял, что преследование связано с «гражданско-патриотической позицией».

Бойко-Великий уже был фигурантом уголовного дела о незаконном приобретении сельхозугодий для «Русского молока». Оно было прекращено из-за отсутствия состава преступления.


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ФОТО: РИА Новости//Алексей Даничев
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