Президенту «Русского молока» Бойко-Великому дали 6,5 лет колонии за растрату

По версии следствия, с 2013 по 2018 год фигуранты дела вместе с ранее осужденными бывшим руководителем московского филиала «Кредит Экспресс» Еленой Чуевой и начальником отдела кассовых операций Натальей Ципиновой похитили более 190 млн руб. банка. Схема хищения осуществлялась через оформление подложных кредитов на бывших клиентов банка и на сотрудников подконтрольных юрлиц.

Бойко-Великого задержали и арестовали в июне 2019 года. Предприниматель вину не признает, он заявлял, что преследование связано с «гражданско-патриотической позицией».

Бойко-Великий уже был фигурантом уголовного дела о незаконном приобретении сельхозугодий для «Русского молока». Оно было прекращено из-за отсутствия состава преступления.



