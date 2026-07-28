В Горловке при атаке БПЛА на автобус пострадали пять человек

Пассажирский автобус подвергся атаке БПЛА вооруженных формирований Украины в Горловке Донецкой Народной Республики, есть пострадавшие. Об этом сообщил глава города Иван Приходько.

Инцидент произошел в Никитовском районе, отмечает RT.

«Ранения различной степени тяжести получили пять мирных жителей», - написал Приходько на платформе «Макс».

Украинский БПЛА атаковал гражданский автобус в городе Шебекино под Белгородом, пострадали 19 мирных граждан.

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
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