В Горловке при атаке БПЛА на автобус пострадали пять человек
28 июля 202611:58
Юлия Савченко
Пассажирский автобус подвергся атаке БПЛА вооруженных формирований Украины в Горловке Донецкой Народной Республики, есть пострадавшие. Об этом сообщил глава города Иван Приходько.
Инцидент произошел в Никитовском районе, отмечает RT.
«Ранения различной степени тяжести получили пять мирных жителей», - написал Приходько на платформе «Макс».
Украинский БПЛА атаковал гражданский автобус в городе Шебекино под Белгородом, пострадали 19 мирных граждан.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Россиянам рассказали, что необходимо сделать при продаже гаджетов
- Пакет подписок: Рынок онлайн-кинотеатров сравнили с кабельным ТВ
- Землетрясение в Японии привело к повреждению домов и пожарам
- В Горловке при атаке БПЛА на автобус пострадали пять человек
- Конспирология раскрыта: Кто манипулирует ценами на нефть на мировом рынке
- Путин и Алиев провели телефонные переговоры
- Не просто лежать: Какой отдых позволит «не сломаться» от нагрузки на работе
- ФСБ задержала планировавшего теракт в Белгороде агента СБУ
- В России ограничили ввоз и транзит мясной продукции белорусского производителя
- В Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1