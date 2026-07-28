Россиянам рассказали, что необходимо сделать при продаже гаджетов

Владельцам гаджетов перед продажей устройства следует сбросить его до заводских настроек либо переустановить операционную систему. Об этом рассказал глава департамента аудита и консалтинга компании F6 Евгений Янов в беседе с «Лентой.ру».

Как отметил эксперт, недостаточно просто удалить файлы вручную. Янов также предупредил, что приложения могут сохранять пароли, данные карт и другую конфиденциальную информацию и хранить активные сессии сервисах. Новый владелец гаджета посредством специальных программ может восстановить чувствительную информацию и получить несанкционированный доступ к различным платформам и скомпрометировать аккаунты. Эксперт также обратил внимание на опасность забытого в устройстве накопителя информации. Это грозит утечкой персональных данных и компрометацией логинов и паролей.

«Перед продажей необходимо выполнить резервное копирование нужной информации, а также завершить активные сессии во всех аккаунтах и отвязать устройство от этих аккаунтов», — посоветовал Янов.

Специалист рекомендовал проверить, установлена ли двухфакторная или многофакторная аутентификация в учетных записях во всех сервисах, и посоветовал полностью очистить гаджет. Необходимо выполнить сброс к заводским настройкам или переустановить ОС, убедиться в отсутствии личных данных, проверить наличие SIM-карт, карт памяти и USB-накопителей.

Ранее эксперт в области IT, технический директор компании «Стахановец» Сергей Щербаков рассказал о признаках дистанционной слежки через смартфон или другой гаджет.

