В Видном десять человек пострадали в ДТП с маршруткой
Маршрутка попала в ДТП в городе Видное Московской области, пострадали десять человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министерство здравоохранения региона.
Ранее СМИ сообщили, что в Видном маршрутка выехала на встречную полосу и врезалась в столб.
«В результате ДТП... пострадало десять человек, из них в настоящее время госпитализированы два человека», — отметили в Минздраве.
Состояние одного из них оценивают как тяжелое, еще один пострадавший - в состоянии средней степени тяжести.
Между тем в Тульской области четыре человека погибли в ДТП с легковым и грузовым автомобилями.
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