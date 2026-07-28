В Видном десять человек пострадали в ДТП с маршруткой

Маршрутка попала в ДТП в городе Видное Московской области, пострадали десять человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министерство здравоохранения региона.

Ранее СМИ сообщили, что в Видном маршрутка выехала на встречную полосу и врезалась в столб.

«В результате ДТП... пострадало десять человек, из них в настоящее время госпитализированы два человека», — отметили в Минздраве.

Состояние одного из них оценивают как тяжелое, еще один пострадавший - в состоянии средней степени тяжести.

Между тем в Тульской области четыре человека погибли в ДТП с легковым и грузовым автомобилями.

