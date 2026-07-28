Землетрясение в Японии привело к повреждению домов и пожарам
Разрушения и возгорания зафиксировали на острове Кюсю в Японии после мощных землетрясений. Об этом сообщает телеканал NHK.
Ранее на острове произошло землетрясение магнитудой 7,1, позднее специалисты зарегистрировали новые толчки магнитудой 6,1, пишет RT.
По данным СМИ, после сейсмособытия произошли пожары в торговом помещении и жилом доме, обрушение дома. На скоростной трассе в префектуре Кумамото было повреждено дорожное покрытие. В ряде регионов произошло отключение электроэнергии.
Сведений о пострадавших не приводится.
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