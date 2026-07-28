Землетрясение в Японии привело к повреждению домов и пожарам

Разрушения и возгорания зафиксировали на острове Кюсю в Японии после мощных землетрясений. Об этом сообщает телеканал NHK.

В Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1

Ранее на острове произошло землетрясение магнитудой 7,1, позднее специалисты зарегистрировали новые толчки магнитудой 6,1, пишет RT.

По данным СМИ, после сейсмособытия произошли пожары в торговом помещении и жилом доме, обрушение дома. На скоростной трассе в префектуре Кумамото было повреждено дорожное покрытие. В ряде регионов произошло отключение электроэнергии.

Сведений о пострадавших не приводится.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:ЗемлетрясениеЯпония

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