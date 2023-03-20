Суд на Украине конфисковал активы, якобы принадлежащие Ротенбергам

В сообщении говорится, что ВАКС удовлетворил административный иск Минюста Украины «к российскому олигарху и его сыну, а также ещё двум гражданам РФ».

Уточняется, что были конфискованы 100% уставного капитала компании «Авангард-виларти», а также доля в 66,65% уставного капитала компании «Инвестиционный союз «Лыбидь».

Украинские власти утверждают, что владельцами данных компаний якобы являются российские бизнесмены Аркадий и Игорь Ротенберги.

Ранее украинские власти арестовали имущество 17 предприятий в Сумской области, которые принадлежат бизнесменам из России, сообщает НСН.