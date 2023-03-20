Суд на Украине конфисковал активы, якобы принадлежащие Ротенбергам
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины конфисковал в пользу государства компании, которые владеют расположенным в Киеве крупным торгово-развлекательным центром Ocean Plaza, сообщает пресс-служба суда.
В сообщении говорится, что ВАКС удовлетворил административный иск Минюста Украины «к российскому олигарху и его сыну, а также ещё двум гражданам РФ».
Уточняется, что были конфискованы 100% уставного капитала компании «Авангард-виларти», а также доля в 66,65% уставного капитала компании «Инвестиционный союз «Лыбидь».
Украинские власти утверждают, что владельцами данных компаний якобы являются российские бизнесмены Аркадий и Игорь Ротенберги.
Ранее украинские власти арестовали имущество 17 предприятий в Сумской области, которые принадлежат бизнесменам из России, сообщает НСН.
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