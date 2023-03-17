Бастрыкин предложил вернуть конфискацию имущества в качестве уголовного наказания

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил вернуться к «институту конфискации», сообщает РИА Новости.

Адвокат раскрыл список имущества для конфискации за киберпреступления

Выступая на заседании коллегии Минюста России он отметил, что следует отказаться от конфискации, как от меры возмещения ущерба, а применять её именно в качестве наказания, что было нормой до отмены в 2003 году.

«Давайте вернемся к «институту конфискации», как дополнительной мере уголовного наказания... украл - отдай украденное государству», - пояснил Бастрыкин.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести конфискацию автомобилей у лиц, игнорирующих правила безопасности движения на дорогах, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Дружинин
ТЕГИ:Уголовное НаказаниеСледственный Комитет РфКонфискацияАлександр Бастрыкин

Горячие новости

Все новости

партнеры