Бастрыкин предложил вернуть конфискацию имущества в качестве уголовного наказания
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил вернуться к «институту конфискации», сообщает РИА Новости.
Выступая на заседании коллегии Минюста России он отметил, что следует отказаться от конфискации, как от меры возмещения ущерба, а применять её именно в качестве наказания, что было нормой до отмены в 2003 году.
«Давайте вернемся к «институту конфискации», как дополнительной мере уголовного наказания... украл - отдай украденное государству», - пояснил Бастрыкин.
Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести конфискацию автомобилей у лиц, игнорирующих правила безопасности движения на дорогах, сообщает RT.
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