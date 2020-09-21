Верховный суд ликвидировал партию Навального

Верховный суд РФ ликвидировал партию «Россия будущего», которую основал блогер и политик Алексей Навальный, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

В пресс-службе отметили, что суд удовлетворил требование Минюста о ликвидации «России будущего».

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Ранее Минюст отказался зарегистрировать партию «Россия будущего», сославшись на другую политическую организацию, которая уже использует это название.


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ФОТО: instagram.com/navalny
ТЕГИ:Минюст РФВерховный Суд РФАлексей Навальный
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