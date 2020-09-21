Верховный суд ликвидировал партию Навального
21 сентября 202016:26
Верховный суд РФ ликвидировал партию «Россия будущего», которую основал блогер и политик Алексей Навальный, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
В пресс-службе отметили, что суд удовлетворил требование Минюста о ликвидации «России будущего».
Ранее Минюст отказался зарегистрировать партию «Россия будущего», сославшись на другую политическую организацию, которая уже использует это название.
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21 сентября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru