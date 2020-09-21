«Проверенный поставщик»: В томской гостинице оценили версию о «бутылке Новичка» для Навального

По её словам, в номере обычно стоит по одной бутылке воды на каждого гостя. Почему в номере Навального их было несколько, хотя он заселялся туда один, администратор не знает.

Узнав о предполагаемом отравлении, соратники Навального сразу же поднялись в номер и упаковали в пакеты всё, что там было, включая и бутылку воды. По их словам, они тогда не предполагали, что именно эта бутылка станет уликой. Впрочем, уликой она будет признана за границей, но не в России, объяснил НСН почётный адвокат России Александр Островский.

«У нас признают, что это недопустимое доказательство, т.к. бутылку должны были изъять следователи, составить протокол. А за рубежом признают допустимым доказательством», - отметил он.

Между тем, создатели «Новичка» категорически отвергают вариант отравления Навального ядом этой группы. Химик Леонид Ринк уверен, что в таком случае оппозиционер бы не выжил. Навальный, однако, постепенно приходит в себя и уже может передвигаться.

С ним согласен генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов, который в эфире НСН призвал не доверять заявлениям об отравлении «Новичком».

«Любой, кто мазал бы чего-нибудь «Новичком», тоже бы пострадал. А вокруг все живы…Ну, это издевательство просто, большая глупость и провокация!» - отметил со своей стороны полковник ФСБ в запасе Владимир Луценко. По его мнению, в таком случае предполагаемый «отравитель» должен был работать в костюме спецзащиты.

О том, что Навальный был якобы отравлен «Новичком», заявили врачи Бундесвера. В Берлине подчеркнули, что их выводы об отравлении подтвердили независимые лаборатории во Франции и в Швеции.

