«Проверенный поставщик»: В томской гостинице оценили версию о «бутылке Новичка» для Навального
Сторонники Алексея Навального полагают, что оппозиционер был отравлен «гостиничной водой». С другой стороны, если речь правда идёт о «Новичке», то политик бы не выжил, уверяют в эфире НСН ветераны спецслужб.
Сторонники оппозиционера Алексея Навального полагают, что он был отравлен ещё до отъезда из томского отеля Xander Hotel в аэропорт – по их утверждениям, следы яда «Новичок» нашли на бутылке «из-под гостиничной воды». Администратор этой гостиницы рассказала журналистам, в что история с бутылками воды стала для неё шоком.
«Воду мы заказываем у проверенного поставщика. Это очень популярная вода, везде продается», - цитирует сотрудницу Xander Hotel агентство РИА Новости.
По её словам, в номере обычно стоит по одной бутылке воды на каждого гостя. Почему в номере Навального их было несколько, хотя он заселялся туда один, администратор не знает.
Узнав о предполагаемом отравлении, соратники Навального сразу же поднялись в номер и упаковали в пакеты всё, что там было, включая и бутылку воды. По их словам, они тогда не предполагали, что именно эта бутылка станет уликой. Впрочем, уликой она будет признана за границей, но не в России, объяснил НСН почётный адвокат России Александр Островский.
«У нас признают, что это недопустимое доказательство, т.к. бутылку должны были изъять следователи, составить протокол. А за рубежом признают допустимым доказательством», - отметил он.
Между тем, создатели «Новичка» категорически отвергают вариант отравления Навального ядом этой группы. Химик Леонид Ринк уверен, что в таком случае оппозиционер бы не выжил. Навальный, однако, постепенно приходит в себя и уже может передвигаться.
С ним согласен генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов, который в эфире НСН призвал не доверять заявлениям об отравлении «Новичком».
«Любой, кто мазал бы чего-нибудь «Новичком», тоже бы пострадал. А вокруг все живы…Ну, это издевательство просто, большая глупость и провокация!» - отметил со своей стороны полковник ФСБ в запасе Владимир Луценко. По его мнению, в таком случае предполагаемый «отравитель» должен был работать в костюме спецзащиты.
О том, что Навальный был якобы отравлен «Новичком», заявили врачи Бундесвера. В Берлине подчеркнули, что их выводы об отравлении подтвердили независимые лаборатории во Франции и в Швеции.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+6 148 / сут.
Умерли
19 418+79 / сут.
Выздоровели
909 тыс.+2 895 / сут.
- Местные власти решили наделить правом сносить любое жилье
- Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 31 млн человек
- США назвали условия продления ДСНВ с Россией
- В Госдуме предложили выплачивать россиянам компенсацию за частный детский сад
- Военный эксперт оценил шансы США в случае войны с Россией на суше
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru