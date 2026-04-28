Суд изъял у экс-депутата Госдумы Исаева 18 млрд рублей

В Краснодаре Ленинский районный суд постановил обратить в доход государства 18 млрд рублей бывшего депутата Госдумы Ризвангаджия Исаева, сообщают «Известия».

Песков: Коррупция есть повсеместно

Также будут изъяты акции четырех предприятий. Таковы результаты рассмотрения гражданского дела по иску, предъявленному к Исаеву, членам его семьи и аффилированным лицам. Установлено, что в период исполнения полномочий парламентария (2007–2011 годы) Исаев допустил нарушения антикоррупционного законодательства, используя свой статус для завладения государственными землями и объектами муниципальной собственности в Краснодаре.

Ранее стало известно, что типичный коррупционер в России — мужчина с высшим образованием и без судимостей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
