Суд изъял у экс-депутата Госдумы Исаева 18 млрд рублей
В Краснодаре Ленинский районный суд постановил обратить в доход государства 18 млрд рублей бывшего депутата Госдумы Ризвангаджия Исаева, сообщают «Известия».
Также будут изъяты акции четырех предприятий. Таковы результаты рассмотрения гражданского дела по иску, предъявленному к Исаеву, членам его семьи и аффилированным лицам. Установлено, что в период исполнения полномочий парламентария (2007–2011 годы) Исаев допустил нарушения антикоррупционного законодательства, используя свой статус для завладения государственными землями и объектами муниципальной собственности в Краснодаре.
Ранее стало известно, что типичный коррупционер в России — мужчина с высшим образованием и без судимостей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- СМИ: Украина угрожает Израилю скандалом из-за российского зерна
- СМИ: НАТО может отказаться от ежегодных саммитов из-за Трампа
- Милонов рассказал, почему его обматерили на церемонии вручения премии «Шансон года»
- Прием в российское гражданство и выход из него будет обходиться в 50 тыс. рублей
- СМИ: Ближайшее окружение Орбана выводит активы за рубеж
- Россиян обложат налогом на доходы от криптовалютных операций
- Россияне скупают книги Григория Остера после проверки СКР
- Эколог: Нефтяное пятно из-за ЧП в Туапсе распространилось на 70 километров
- В России молодежь отказывается от встреч с друзьями из-за нехватки денег