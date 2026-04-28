СМИ: НАТО может отказаться от ежегодных саммитов из-за Трампа
Североатлантический альянс может отказаться от ежегодных саммитов из-за президента США Дональда Трампа, сообщает Reuters.
По данным агентства, такой шаг мог бы помочь избежать потенциально напряженной встречи с американским лидером в последний год его пребывания у власти. По словам представителя НАТО, Альянс продолжит проводить регулярные встречи глав государств и правительств, а в перерывах между ними страны будут проводить консультации по безопасности.
Другой источник агентства указал, что окончательное решение остается за генсекретарем блока Марком Рютте. Остальные собеседники поддержали проведение саммитов раз в два года, указав, что поведение Трампа — не единственная причина.
Политолог-американист Малек Дудаков заявил, что вероятность выхода США из НАТО «крайне маловероятна», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
