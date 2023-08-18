Суд арестовал сопредседателя движения «Голос» Мельконьянца

Басманный суд Москвы на два месяца арестовал юриста и сопредседателя движения «Голос» (признано в России иноагентом) Григория Мельконьянца, сообщает ТАСС.

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Правозащитник обвиняется в организации работы нежелательной в России неправительственной организации (НПО).

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Мельконьянца меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 17 октября», - заявила судья Наталья Дударь.

Ранее Басманный суд арестовал арендатора склада Эльдара Насрулаева, обвиняемого по делу о взрыве на АЗС в Махачкале, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
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