Суд арестовал сопредседателя движения «Голос» Мельконьянца
Басманный суд Москвы на два месяца арестовал юриста и сопредседателя движения «Голос» (признано в России иноагентом) Григория Мельконьянца, сообщает ТАСС.
Правозащитник обвиняется в организации работы нежелательной в России неправительственной организации (НПО).
«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Мельконьянца меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 17 октября», - заявила судья Наталья Дударь.
Ранее Басманный суд арестовал арендатора склада Эльдара Насрулаева, обвиняемого по делу о взрыве на АЗС в Махачкале, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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