Четыре человека пострадали при взрыве в автосервисе в Краснодаре
Газовый баллон взорвался в автосервисе на улице Соколова в Краснодаре. Об этом сообщило главное управление МЧС России по Краснодарскому краю.
Уточняется, что в результате инцидента пострадали четыре человек, в здании автомастерской обрушилась кровля ориентировочной площадью 100 квадратных метров. Последующего возгорания не было.
На месте происшествия находятся сотрудники экстренных служб. В ликвидации последствий задействованы 24 человека и 10 единиц техники.
Ранее один человек пострадал при взрыве в торговом центре в Одинцово. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме предложили обязать работодателей оплачивать сотрудникам такси при морозах
- Четыре человека пострадали при взрыве в автосервисе в Краснодаре
- Олейникова похоронят 28 января на Троекуровском кладбище
- Россиянам объяснили, когда выгодно досрочно закрыть вклад
- В РФ предрекли снижение производства молока в 2027 году из-за сокращения инвестиций
- В России поменялся расчет платы за холодную воду не по счетчикам
- В индустрии предложили снизить себестоимость молока за счет роста производительности
- В России назвали самый дорогой и самый бюджетный тур в 2025 году
- СМИ: Один человек пострадал при взрыве в торговом центре в Одинцово
- В России увеличилось количество погибших в ДТП по вине водителей-новичков
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru