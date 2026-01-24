Четыре человека пострадали при взрыве в автосервисе в Краснодаре

Газовый баллон взорвался в автосервисе на улице Соколова в Краснодаре. Об этом сообщило главное управление МЧС России по Краснодарскому краю.

Уточняется, что в результате инцидента пострадали четыре человек, в здании автомастерской обрушилась кровля ориентировочной площадью 100 квадратных метров. Последующего возгорания не было.