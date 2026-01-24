Умер последний министр оборонной промышленности СССР
В возрасте 91 года ушел из жизни последний советский министр оборонной промышленности Борис Белоусов. Об этом в своем Telegram-канал сообщил Минпромторг.
Министерство выразило родным и близким Белоусова искренние соболезнования.
Белоусов прошел путь от старшего инженера до секретаря парткома Ижевского мотозавода, после впоследствии трудился на постах заведующего отделом оборонной промышленности Удмуртского обкома КПСС и директора Ижевского механического завода.
Замминистра оборонной промышленности СССР Белоусов стал в 1980 году, в 1987 году он возглавил министерство машиностроения СССР, а с 1989 по 1991 год был министром оборонной промышленности СССР. Впоследствии он возглавлял Корпорацию оборонной промышленности «МЕТАЛХИМ». В последние годы он был членов Консультативного совета Минпромторга.
Белоусов был лауреатом Ленинской премии, награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени и орденом Октябрьской революции.
Ранее экс-заместитель министра обороны генерал-полковник Юрий Садовенко умер в возрасте 56 лет. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МИД назвал гибель медиков под Херсоном шагом к эскалации конфликта
- Количество пострадавших при атаке ВСУ на Васильевку увеличилось до четырех
- ВСУ атаковали машину скорой помощи в Энергодаре
- Умер последний министр оборонной промышленности СССР
- Количество микроквартир в Москве снизилось вчетверо
- В Госдуме предложили обязать работодателей оплачивать сотрудникам такси при морозах
- Четыре человека пострадали при взрыве в автосервисе в Краснодаре
- Олейникова похоронят 28 января на Троекуровском кладбище
- Россиянам объяснили, когда выгодно досрочно закрыть вклад
- В РФ предрекли снижение производства молока в 2027 году из-за сокращения инвестиций
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru