Умер последний министр оборонной промышленности СССР

Белоусов прошел путь от старшего инженера до секретаря парткома Ижевского мотозавода, после впоследствии трудился на постах заведующего отделом оборонной промышленности Удмуртского обкома КПСС и директора Ижевского механического завода.

Замминистра оборонной промышленности СССР Белоусов стал в 1980 году, в 1987 году он возглавил министерство машиностроения СССР, а с 1989 по 1991 год был министром оборонной промышленности СССР. Впоследствии он возглавлял Корпорацию оборонной промышленности «МЕТАЛХИМ». В последние годы он был членов Консультативного совета Минпромторга.

Белоусов был лауреатом Ленинской премии, награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени и орденом Октябрьской революции.

Ранее экс-заместитель министра обороны генерал-полковник Юрий Садовенко умер в возрасте 56 лет. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

