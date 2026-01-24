Умер последний министр оборонной промышленности СССР

В возрасте 91 года ушел из жизни последний советский министр оборонной промышленности Борис Белоусов. Об этом в своем Telegram-канал сообщил Минпромторг.

Министерство выразило родным и близким Белоусова искренние соболезнования.

Скончался бывший глава Банка России Сергей Дубинин

Белоусов прошел путь от старшего инженера до секретаря парткома Ижевского мотозавода, после впоследствии трудился на постах заведующего отделом оборонной промышленности Удмуртского обкома КПСС и директора Ижевского механического завода.

Замминистра оборонной промышленности СССР Белоусов стал в 1980 году, в 1987 году он возглавил министерство машиностроения СССР, а с 1989 по 1991 год был министром оборонной промышленности СССР. Впоследствии он возглавлял Корпорацию оборонной промышленности «МЕТАЛХИМ». В последние годы он был членов Консультативного совета Минпромторга.

Белоусов был лауреатом Ленинской премии, награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени и орденом Октябрьской революции.

Ранее экс-заместитель министра обороны генерал-полковник Юрий Садовенко умер в возрасте 56 лет. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
