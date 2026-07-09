СМИ: Топливный кризис добрался до автошкол
В России топливный кризис добрался до автошкол, сообщает в Telegram «Коммерсант».
Цены пока поднимают только частные инструкторы по вождению. Час занятий в Москве обойдется в 5 тыс. руб. Мастера по вождению стараются заправляться на сетевых автозаправках. Для этого им как правило приходится выезжать за город. Поэтому частники закладывают в стоимость ожидание в очередях.
Кроме того, повысилась стоимость занятий – на 5-10%. Как считает член Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей Вячеслав Максимычев, повышение топлива спровоцирует инфляцию и рост цен.
Практики с 2026 года стало больше на два часа за счет сокращения теории — с 1 марта действует новая программа подготовки. Некоторые столичные автошколы повысили цены сразу на 50% по сравнению с 2025 годом. При этом есть риск скрытых платежей, предупреждает представитель московской автошколы.
Ранее стало известно, что в автошколах России могут появиться программы праворульного вождения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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