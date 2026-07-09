Очередной регион РФ ввел продажу топлива по номерам
В Астраханской области заработала продажа бензина по номерам автомобилей, сообщил в Telegram губернатор Игорь Бабушкин.
Мера начала действовать с 9 июля. В нечетные даты заправляться смогут автомобили, номера которых оканчиваются на 1, 3, 5, 7 и 9, в четные — на 0, 2, 4, 6 и 8. Глава региона указал, что решение связано с перебоями в работе нефтеперерабатывающих заводов, сезонным ростом спроса и возникшим ажиотажем среди автомобилистов. Контролировать соблюдение порядка будут правоохранительные органы. Мера пока не распространяются на дизельное топливо и газ.
Астраханская область является пятым регионом, где власти ввели отпуск бензина по регистрационным номерам автомобилей. Ранее аналогичные меры были введены в Орловской, Липецкой, Нижегородской областях и Мордовии.
Ранее стало известно, что продажа топлива по госномеру вдвое сократила очереди на АЗС в Орловской области, Продажа топлива по госномеру вдвое сократила очереди на АЗС в Орловской области
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