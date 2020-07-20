«Стыдно»: Два хабаровских депутата вышли из ЛДПР
Сразу два депутата Законодательном думы Хабаровского края объявили о выходе из ЛДПР на фоне новостей о назначении однопартийца из Госдумы РФ Михаила Дегтярёва врио губернатора региона.
Депутат Пётр Емельянов на своей странице в «Инстаграме» заявил, что известия о кадровых назначениях для него удивительны. «Мне как честному и порядочному человеку стыдно делать вид, что ничего не происходит. Такая политика не для меня», - написал он.
Из ЛДПР также решил выйти депутат Хабаровской городской думы Александр Каян, который посчитал, что «не имеет морального права оставаться» членом этой партии. Он подчеркнул, что ранее вступил в партию только потому, что поддерживал Сергея Фургала.
Фургал был задержан 9 июля по подозрению в организации заказных убийств предпринимателей в 2004 -2005 годах, этапирован в Москву и там арестован. С тех пор в Хабаровском крае прошло несколько стихийных митингов в его поддержку. 20 июля президент Владимир Путин назначил врио главы региона Михаила Дегтярёва, который после этого вылетел в Хабаровск. Сегодня его представят местным властям.
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