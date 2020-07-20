«Стыдно»: Два хабаровских депутата вышли из ЛДПР

Из ЛДПР также решил выйти депутат Хабаровской городской думы Александр Каян, который посчитал, что «не имеет морального права оставаться» членом этой партии. Он подчеркнул, что ранее вступил в партию только потому, что поддерживал Сергея Фургала.

Фургал был задержан 9 июля по подозрению в организации заказных убийств предпринимателей в 2004 -2005 годах, этапирован в Москву и там арестован. С тех пор в Хабаровском крае прошло несколько стихийных митингов в его поддержку. 20 июля президент Владимир Путин назначил врио главы региона Михаила Дегтярёва, который после этого вылетел в Хабаровск. Сегодня его представят местным властям.

