Кадровый голод и выборы в США. Перестановкам в правительстве нашли объяснение

«Кобылкин был эффективным губернатором, но в аппаратно-лоббистских играх проиграл. Его министерство критиковали за реализацию национального проекта «Экология» и за срыв мусорной реформы. Это очень серьезное министерство, на которое завязаны влиятельные бизнес-интересы. Тут главный вопрос «ты чьих будешь?». Борьба за ресурсы не прекращается никогда. Что касается Дитриха, если он уходит на Белгородскую область, это достойный размен. Интересный регион. Любопытно, что нынешний врио губернатором не станет», - указал собеседник НСН.

Он считает, что рокировка одних и тех же фигур в российской власти является следствием искусственно созданного кадрового голода.

«Какой кадровый голод может быть в стране с таким населением? Он носит искусственный характер, потому что талантов на Руси много. Но в элиту может попасть далеко не каждый. Близость к сильным мира сего решает. Мы идем в ногу с остальными миром с отставанием лет на сто», - сказал политолог.

Директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин в эфире НСН высказал мнение, что перестановки в правительстве вызваны, в том числе, итогами выборов президента в США.

«Есть связь между выборами в США и этими перестановками, но она опосредованная и не такая, какой выглядит на первый взгляд. Они связаны с транзитом политической системы, который будет проходить в России в следующем году. Итоги выборов в США окажут на него рамочное воздействие. А что касается сегодняшних перестановок, то у власти сейчас нет готового сценария транзита. По крайней мере, она не готова его обнародовать. Транзитные настроения в элите уже зашкаливают», - считает Салин.

Он напомнил, что на прошлой неделе западные СМИ сообщали о болезни президента России Владимира Путина.

«Для власти сложилась крайне неблагоприятная информационная ситуация, которая на этой неделе должна была усугубиться тем, что Путин вновь бы исчез из информационного пространства, и оно стало бы заполняться так называемыми «консервами». Поэтому власть прибегла к части перестановок, которые назрели, именно сейчас, чтобы наполнить информационное поле, раз у элит есть транзитные настроения и запрос к власти в аппаратном поле. Но у тех, кто в теме, есть ощущение временности, что через несколько месяцев вся ситуация может быть переиграна», - пояснил Салин.

Он не считает, что повышение бывшего главы Минэнерго Новака до вице-премьера серьезно усилит его аппаратный вес.

«Энергетическая сфера у нас консолидирована, и вопросы решаются не в правительстве, а с помощью правительства. Те, кто решает принципиальные вопросы, имеют прямой выход на президента. «Роснефть» во главе с Сечиным - самый яркий, но далеко не единственный пример», - заявил эксперт.

«Что касается строительной отрасли, были попытки вытеснить чужого, не прижившегося, не нашедшего общего языка курирующим вице-премьером Хуснуллиным министра Якушева. Назначение министром выходца из Татарстана, соратника Хуснуллина говорит, что власть пошла ему навстречу», - добавил он.

Правительство Михаила Мишустина было сформировано в январе 2020 года.

