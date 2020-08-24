«Разбежались как крысы». Лукашенко пригрозил протестующим автоматом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ответ на протесты снялся в образе Сальвадора Альенде.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел на вертолете во Дворец независимости с автоматом в руках, дал оценку протестующим и поблагодарил силовиков. Оба видео с белорусским лидером выложил телеграм-канал «Пул первого», аффилированный с пресс-службой главы государства.
В Минске в воскресенье проходил многотысячный марш протеста. По данным оппозиционных белорусских СМИ, митинг собрал более 100 тысяч человек. Выступление оппозиции завершилось лишь к поздней ночи.
В это же время Лукашенко пролетал на вертолете над центром Минска, оценивая численность протестующих. Во время полета он заявил, что митингующие «разбежались как крысы». Из вертолета президент Белоруссии вышел в разгрузке и с автоматом в руках (но без рожка). Затем Лукашенко подошел к оцеплению силовиков и поблагодарил их за работу. «Вы красавцы», - отметил глава государства. В сети новый образ Лукашенко сравнили с последним фото президента Чили Сальвадора Альенде, погибшего при штурме его резиденции сторонниками Аугусто Пиночета.
Экс-министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) на пресс-конференции в НСН предрек Лукашенко судьбу, схожую с судьбой Альенде.
«Недовольство Лукашенко, усталость от него белорусского народа очень велика. Поэтому перед Лукашенко осталось три пути. Одним из них является вариант Януковича, то есть бегство. Но Лукашенко не тот человек, вряд ли он убежит. Так что остаются два варианта – Милошевич или Чаушеску», - считает Стрелков.
Правда, в Госдуме были более оптимистичны относительно политических перспектив президента Белоруссии. Так, первый зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Дмитрий Новиков в эфире НСН выразил сомнение, что режим Лукашенко рухнет.
«Расшатать ситуацию не удалось – это уже сейчас очевидно», - сказал Новиков, отметив, что повторение украинского Майдана в Белоруссии вряд ли возможно.
При этом прогноз относительно будущего Лукашенко дали и в самой Белоруссии. Первый глава постсоветской Белоруссии Станислав Шушкевич заявил НСН, что правление нынешнего президента страны может ожидать кровавая развязка.
«Боюсь, что дойдет до крови, очень бы не хотелось, но наглость власти невероятная», - считает Шушкевич.
Несмотря на самые разные прогнозы будущего Лукашенко, сейчас можно сказать достоверно лишь одно: ситуация в Белоруссии накалилась до предела. Вероятно, совсем скоро страну ожидает шекспировская развязка.
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