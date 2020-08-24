«Разбежались как крысы». Лукашенко пригрозил протестующим автоматом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел на вертолете во Дворец независимости с автоматом в руках, дал оценку протестующим и поблагодарил силовиков. Оба видео с белорусским лидером выложил телеграм-канал «Пул первого», аффилированный с пресс-службой главы государства.

В Минске в воскресенье проходил многотысячный марш протеста. По данным оппозиционных белорусских СМИ, митинг собрал более 100 тысяч человек. Выступление оппозиции завершилось лишь к поздней ночи.

В это же время Лукашенко пролетал на вертолете над центром Минска, оценивая численность протестующих. Во время полета он заявил, что митингующие «разбежались как крысы». Из вертолета президент Белоруссии вышел в разгрузке и с автоматом в руках (но без рожка). Затем Лукашенко подошел к оцеплению силовиков и поблагодарил их за работу. «Вы красавцы», - отметил глава государства. В сети новый образ Лукашенко сравнили с последним фото президента Чили Сальвадора Альенде, погибшего при штурме его резиденции сторонниками Аугусто Пиночета.

Экс-министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) на пресс-конференции в НСН предрек Лукашенко судьбу, схожую с судьбой Альенде.