«Струя неадекватности!»: Чем ответит Россия на конфискацию авто в Европе

Ответ Москвы Евросоюзу, запретившему въезд автомобилей с российскими номерами, может выйти за рамки «адекватности» и коснуться конкретных чиновников, предположил в интервью НСН дипломат, чрезвычайный и полномочный посланник МИД РФ в отставке Василий Корчмарь.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле считают абсурдным этот запрет, при этом ответ на него не обязательно будет «зеркальным».