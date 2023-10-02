«Струя неадекватности!»: Чем ответит Россия на конфискацию авто в Европе

Россия может ввести санкции против чиновников ЕС, заваривавших кашу санкций, а также применить «прибалтийский сценарий», сказал в эфире НСН Василий Корчмарь.

Ответ Москвы Евросоюзу, запретившему въезд автомобилей с российскими номерами, может выйти за рамки «адекватности» и коснуться конкретных чиновников, предположил в интервью НСН дипломат, чрезвычайный и полномочный посланник МИД РФ в отставке Василий Корчмарь.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле считают абсурдным этот запрет, при этом ответ на него не обязательно будет «зеркальным».

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«Возможно, это будет не только запрет въезда на территорию России иностранных граждан, но и ряд торгово-экономических мер и санкций в адрес отдельных лиц, кто все это объявлял и заваривал в Евросоюзе. У государства есть свои ресурсы и инструменты. Если раньше мы в ответ на все их попытки нас ослабить действовали адекватными мерами, то сейчас где-то уже проглядывается струя, которая говорит, что мы тоже должны применять меры не просто адекватные, а показать, что силенок у нас хватает, и мы можем ответить в более сильном ключе. Как пример – Прибалтика и прекращение с ней всех торгово-экономический связей», - сказал Корчмарь.

По его мнению, запрет въезда в ЕС российских авто является нарушением прав человека.

«Это нарушение прав человека, который по соответствующей декларации может перемещаться в любое место, выбирать себе место жительства. Однако сейчас говорить о международном праве бессмысленно, западные страны его не признают, этому куча примеров», - заключил собеседник НСН.

Ранее стало известно, что ФРГ стала второй страной после Чехии, где конфисковали автомобиль с российскими номерами. Глава фракции «Альтернатива для Германии» в парламенте Баварии Ульрих Зингер говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что немецкие СМИ скрывают от своих граждан эту информацию, а обычные люди, узнав об этом, впадают в шок.

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ФОТО: РИА Новости
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