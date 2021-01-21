«Строят девственниц». В Молдавии объяснили отмену закона о русском языке

«То, что сделали социалисты, не поддается никакой критике. Особый статус русскому языку они могли дать, будучи во власти, имея все необходимые для этого возможности. Додон в своих предвыборных речах божился, что никаких проблем с русским языком в Молдавии не будет. Но всё это в итоге превратилось в обычный пиар», - отметил он.

По его словам, политическая элита, подконтрольная молдавскому бизнесмену Владимиру Плахотнюку, мешает налаживанию отношений с Россией.

«А большинство граждан Молдавии хотят партнерских отношений с Россией, они знают и владеют русским языком. Русский язык был, есть и будет в Молдавии. Но если его продавать в угоду своим политическим интересам, то это будет дискредитировать любую нормальную здравую идею. Люди, которые на протяжении всего времени правления Плахотнюка запрещали россиянам въезд в Молдавию, закрывали российские каналы, запретили русский язык сегодня вместе с социалистами сформировали власть в стране и строят из себя девственниц, поднимая руки и голосуя сегодня за русский язык. Это просто стыд и позор», - заключил Тулянцев.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила о том, что желала бы выстроить хорошие и взаимовыгодные отношения между Кишиневом и Москвой. Однако глава комитета Госдумы по делам СНГ, связям с соотечественниками и евразийской интеграции Леонид Калашников в эфире НСН не поверил Санду и рассказал, что заявления политиков о желании сотрудничать со всеми подряд - это риторический прием.

