«Строят девственниц». В Молдавии объяснили отмену закона о русском языке
Глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» в эфире НСН рассказал, почему социалисты во главе с экс-президентом Игорем Додоном так и не смогли присвоить русскому языку особый статус.
Конституционный суд Молдавии отменил закон, который возвращал русскому языку официальный статус языка межнационального общения, сообщило издание NewsMaker. Суд признал закон неконституционным.
Глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев в эфире НСН обвинил в произошедшей ситуации социалистов во главе с бывшим президентом республики Игорем Додоном.
«То, что сделали социалисты, не поддается никакой критике. Особый статус русскому языку они могли дать, будучи во власти, имея все необходимые для этого возможности. Додон в своих предвыборных речах божился, что никаких проблем с русским языком в Молдавии не будет. Но всё это в итоге превратилось в обычный пиар», - отметил он.
По его словам, политическая элита, подконтрольная молдавскому бизнесмену Владимиру Плахотнюку, мешает налаживанию отношений с Россией.
«А большинство граждан Молдавии хотят партнерских отношений с Россией, они знают и владеют русским языком. Русский язык был, есть и будет в Молдавии. Но если его продавать в угоду своим политическим интересам, то это будет дискредитировать любую нормальную здравую идею. Люди, которые на протяжении всего времени правления Плахотнюка запрещали россиянам въезд в Молдавию, закрывали российские каналы, запретили русский язык сегодня вместе с социалистами сформировали власть в стране и строят из себя девственниц, поднимая руки и голосуя сегодня за русский язык. Это просто стыд и позор», - заключил Тулянцев.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила о том, что желала бы выстроить хорошие и взаимовыгодные отношения между Кишиневом и Москвой. Однако глава комитета Госдумы по делам СНГ, связям с соотечественниками и евразийской интеграции Леонид Калашников в эфире НСН не поверил Санду и рассказал, что заявления политиков о желании сотрудничать со всеми подряд - это риторический прием.
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