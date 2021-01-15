В Госдуме объяснили, зачем Санду «дружба» с Россией

«Но если говорить конкретно о Санду, то в её риторике скрыт большой смысл. До прихода к власти она реально разрушала отношения с Россией и молилась на сотрудничество с Евросоюзом, видя своё будущее только там. У меня нет сомнений, что такой курс продолжится. Санду вынуждена говорить о налаживании отношений с Россией, так как реальная власть в Молдавии не у президента, а у парламента. Она прекрасно понимает, что нужно парламентское большинство. Для этого ее партии нужно выиграть выборы, а значит нужно делать заявления, которые понравятся большинству избирателей. При этом когда речь заходит о Приднестровье, она вновь впадает в европейский раж. Так что я ей не верю», - отметил парламентарий.



Ранее философ, лидер Международного евразийского движения Александр Дугин в эфире НСН обвинил Кремль в триумфе Санду. Он считает, что Россия проводит неэффективную политику на территории стран бывшего Советского Союза.



После победы на выборах Санду заявила о необходимости полного вывода российских миротворцев из Приднестровья для урегулирования конфликта. В МИД РФ ответили, что рассматривают такое заявление «как направленное на подрыв усилий по мирному урегулированию приднестровской проблемы».

