Подполковник Марочко: Войска ВСУ отступают в Артемовске
Войска ВСУ отступают на северо-запад Артемовска в ДНР. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.
По его словам, разведка сообщила, что силы противника отходят в западную и северо-западную часть населенного пункта. Марочко предположил, что украинское командование частично оставило военнослужащих ВСУ. Офицер утверждает, что они находятся в «очень затруднительном положении».
Марочко также сообщил о двухстах украинских военных ротной тактической группы, заброшенных в район Артемовска. Он заявил, что в нее входят иностранные наемники и радикалы.
Ранее стало известно о самовольном оставлении украинскими военнослужащими своих позиций в районе Артемовска из-за критических потерь. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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