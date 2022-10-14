Подполковник Марочко: Войска ВСУ отступают в Артемовске

По его словам, разведка сообщила, что силы противника отходят в западную и северо-западную часть населенного пункта. Марочко предположил, что украинское командование частично оставило военнослужащих ВСУ. Офицер утверждает, что они находятся в «очень затруднительном положении».

Марочко также сообщил о двухстах украинских военных ротной тактической группы, заброшенных в район Артемовска. Он заявил, что в нее входят иностранные наемники и радикалы.

Ранее стало известно о самовольном оставлении украинскими военнослужащими своих позиций в районе Артемовска из-за критических потерь. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

