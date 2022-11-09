Глава Крыма назвал гибель Стремоусова невосполнимой утратой

Глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования семье и близким замглавы Херсонской области Кирилла Стремоусова, погибшего в ДТП 9 ноября. Соответствующую запись Аксенов разместил в личном Telegram-канале.

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Крымский лидер назвал гибель Стремоусова огромной трагедией и невосполнимой утратой. По словам Аксенова, замглавы Херсонской области был настоящим бойцом, русским патриотом, смелым и честным человеком.

Политик заверил, что семье Стремоусова будет оказана вся необходимая помощь.

Ранее военный корреспондент Александр Коц опроверг информацию о том, что в момент ДТП находился в машине со Стремоусовым. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: соцсети
ТЕГИ:ГибельДТПСергей Аксенов
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