Стрелков предупредил о деморализации «по обе стороны фронта» на Донбассе

Бывший министр обороны ДНР, полковник ФСБ в отставке Игорь Стрелков в эфире НСН раскрыл факторы влияния на состояние сторон конфликта на Донбассе.

Население Украины смотрит российские телеканалы, информационная кампания против самопровозглашенных ЛНР и ДНР провалилась, а вооруженные силы деморализованы, заявил лидер националистической организации «Братство» [запрещена в РФ – НСН] Дмитрий Корчинский. Об этом пишет «Телеканал 360».

Бывший министр обороны ДНР, полковник ФСБ в отставке Игорь Стрелков в эфире НСН объяснил настроения у противоборствующих сторон военного конфликта на Донбассе.

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«Корчинский в данном случае не врет, хотя врать он любит, потому что работает на многих сторонах. Но в данном случае он недалек от истины – деморализация по обе стороны фронта. Обе армии, противостоящие друг другу, деморализованы не пропагандой, а действиями собственных властей. Армия ополчения ДНР и ЛНР деморализована действиями Москвы. А армия Украины… Их «революция гiдностi» (революция достоинстваприм. НСН) только ухудшила положение населения во всех смыслах и конца-края этому не предвидится, и надежды на изменение нет.

Повторюсь, деморализация наблюдается с обеих сторон, но с украинской – намного большая численность войск и техническая вооруженность», - отметил собеседник НСН.

Военный историк, эксперт по постсоветским конфликтам Евгений Норин в эфире НСН рассказал о возможном развитии военного конфликта на Украине в 2021 году.

«Украина перейдет в наступление на Донбассе, если будет уверена, что ей за это ничего не будет. Однако президент Владимир Зеленский не похож на человека, который будет ввязываться в авантюры. Я не думаю, что Украина в 2021 году попробует развалить ЛНР и ДНР силой», - отметил он.


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ФОТО: РИА Новости//Михаил Воскресенский
ТЕГИ:Война В ДонбассеВойна На УкраинеИгорь Стрелков
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