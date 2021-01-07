Стрелков предупредил о деморализации «по обе стороны фронта» на Донбассе

«Корчинский в данном случае не врет, хотя врать он любит, потому что работает на многих сторонах. Но в данном случае он недалек от истины – деморализация по обе стороны фронта. Обе армии, противостоящие друг другу, деморализованы не пропагандой, а действиями собственных властей. Армия ополчения ДНР и ЛНР деморализована действиями Москвы. А армия Украины… Их «революция гiдностi» (революция достоинства – прим. НСН) только ухудшила положение населения во всех смыслах и конца-края этому не предвидится, и надежды на изменение нет.

Повторюсь, деморализация наблюдается с обеих сторон, но с украинской – намного большая численность войск и техническая вооруженность», - отметил собеседник НСН.

Военный историк, эксперт по постсоветским конфликтам Евгений Норин в эфире НСН рассказал о возможном развитии военного конфликта на Украине в 2021 году.

«Украина перейдет в наступление на Донбассе, если будет уверена, что ей за это ничего не будет. Однако президент Владимир Зеленский не похож на человека, который будет ввязываться в авантюры. Я не думаю, что Украина в 2021 году попробует развалить ЛНР и ДНР силой», - отметил он.



